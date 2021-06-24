Издание обнародовало новые детали дела об убийстве и поджоге под Киевом, которые свидетельствуют, что подозреваемый несколько раз возвращался на место преступления.

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Злоумышленник был рядом, когда его искали

Накануне полиция задержала подозреваемого и опубликовала его фото, на котором он в синей футболке. СМИ зафиксировало его на камеру за день до того – в той же футболке.

Предполагаемый убийца почти 2 дня был рядом с пожарищем. Он никак не выдавал свою причастность к преступлению и мирно общался с потерпевшими.

В этом случае, говорят, сработало известное выражение: "Преступник всегда возвращается на место преступления".



Издание обнародовало кадр со своего видео и фото полиции / Скриншот с видео

Убийство и взрыв в Белогородке: основное