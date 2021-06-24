Убийство и поджог в Белогородке: подозреваемый возвращался на место преступления, – СМИ

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге 5-этажки в Белогородке с целью замести следы жестокого убийства. СМИ обнародовали кадры, свидетельствующие о том, что, пока злоумышленника искали, все время он был рядом и наблюдал.
Издание обнародовало новые детали дела об убийстве и поджоге под Киевом, которые свидетельствуют, что подозреваемый несколько раз возвращался на место преступления.
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Злоумышленник был рядом, когда его искали
Накануне полиция задержала подозреваемого и опубликовала его фото, на котором он в синей футболке. СМИ зафиксировало его на камеру за день до того – в той же футболке.
Предполагаемый убийца почти 2 дня был рядом с пожарищем. Он никак не выдавал свою причастность к преступлению и мирно общался с потерпевшими.
В этом случае, говорят, сработало известное выражение: "Преступник всегда возвращается на место преступления".
Издание обнародовало кадр со своего видео и фото полиции / Скриншот с видео
Убийство и взрыв в Белогородке: основное
- 21 июня в Белогородке Киевской области прогремел взрыв в жилом доме. В результате пострадали по меньшей мере 8 человек, еще 40 – потеряли крышу над головой.
- Правоохранители нашли тело 47-летнего мужчины из Кременчуга. Выяснилось, что он умер еще до пожара, причина – многочисленные ранения.
- После этого полицейские задержали подозреваемого – местного жителя, 43-летнего моряка. Мужчина устроил пожар, чтобы скрыть убийство. Преступление он совершил из-за ссоры за гараж, который предоставлял в аренду погибшему.
- Моряку уже сообщили о подозрении. Злоумышленник признал свою вину. По предварительной информации, суд изберет ему меру пресечения 24 июня.