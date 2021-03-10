Зависть, депрессия и "43 случайных ножевых": версия подозреваемой в убийстве полицейской
Подругу убитой сотрудницы киберполиции Святославы Петровой отправили под арест. В суде адвокат рассказал ее версию событий той ночи: в частности о том, кто напал первым.
Источник:ТСН
38-летней женщине инкриминируют умышленное убийство. Адвокат просил для нее круглосуточный домашний арест с браслетом. Обосновывает: убийство не было умышленным.
Ранее Подруге убитой полицейской сообщили о подозрении: далее психиатрическая экспертиза
Зато следователи попросили самую строгую меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Объясняют это количеством ножевых ранений.
43 повреждения привели к смерти. О каком отсутствии умысла может идти речь?
– говорит прокурор Виктория Самченко.
Кто начал конфликт: версия подозреваемой
Погибшая Святослава, подозреваемая Юлия и ее кума собрались вечером в квартире посидеть вместе. Судья рассказывает: все дружелюбно сидели, конфликтом и не пахло. В подтверждение показывает распечатанное селфи, селфи, на котором все трое улыбаются.
Дальше кума ушла, а Юлия со Святославой решили пройтись по улице. Адвокат утверждает: первой напала именно полицейская. Петрова якобы схватила подругу за висок и тянула за волосы. В руках женщины была бутылка, которой та якобы размахивала. Что было дальше – Юлия уверяет, что не помнит.
Единственное, что рассказала: несколько раз возвращалась на место, где все произошло. Делала это якобы для того, чтобы убедиться, что со Святославой все в порядке.
Причиной могла быть зависть
Мать погибшей говорит: дочь была очень умной, хорошо училась и была красавицей. Возможно, в основе конфликта лежала зависть.
Защитник тем временем в суде пояснил: длительное время его клиентка, у которой двое несовершеннолетних детей, находится в депрессии.
Коротко о жестоком убийстве Святославы Петровой:
- Ночью 7 марта тело убитой нашли прохожие на улице Бажана в Дарницком районе.
- На теле обнаружили признаки насильственной смерти – многочисленные ножевые ранения, а при ней было полицейское удостоверение.
- Выяснилась, что жертва убийства – сотрудница киберполиции Святослава Петрова.
- Вскоре задержали подругу Петровой – именно ее зафиксировали камеры наблюдения возле тела.
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