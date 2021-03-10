Подругу убитой сотрудницы киберполиции Святославы Петровой отправили под арест. В суде адвокат рассказал ее версию событий той ночи: в частности о том, кто напал первым.

38-летней женщине инкриминируют умышленное убийство. Адвокат просил для нее круглосуточный домашний арест с браслетом. Обосновывает: убийство не было умышленным.

Ранее Подруге убитой полицейской сообщили о подозрении: далее психиатрическая экспертиза

Зато следователи попросили самую строгую меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Объясняют это количеством ножевых ранений.

43 повреждения привели к смерти. О каком отсутствии умысла может идти речь?

– говорит прокурор Виктория Самченко.

Кто начал конфликт: версия подозреваемой

Погибшая Святослава, подозреваемая Юлия и ее кума собрались вечером в квартире посидеть вместе. Судья рассказывает: все дружелюбно сидели, конфликтом и не пахло. В подтверждение показывает распечатанное селфи, селфи, на котором все трое улыбаются.

Дальше кума ушла, а Юлия со Святославой решили пройтись по улице. Адвокат утверждает: первой напала именно полицейская. Петрова якобы схватила подругу за висок и тянула за волосы. В руках женщины была бутылка, которой та якобы размахивала. Что было дальше – Юлия уверяет, что не помнит.

Единственное, что рассказала: несколько раз возвращалась на место, где все произошло. Делала это якобы для того, чтобы убедиться, что со Святославой все в порядке.

Причиной могла быть зависть

Мать погибшей говорит: дочь была очень умной, хорошо училась и была красавицей. Возможно, в основе конфликта лежала зависть.

Защитник тем временем в суде пояснил: длительное время его клиентка, у которой двое несовершеннолетних детей, находится в депрессии.

Коротко о жестоком убийстве Святославы Петровой: