В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. Он пришел в гости к незнакомому и зарезал его ножом, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть свое преступление.

Столичная полиция сообщает, что потерпевшему было 33 года. Он из Львовской области. Эту квартиру мужчина арендовал и пригласил сам в нее мужчину, с которым только что познакомился. Они решили немного выпить алкоголя.

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Что известно об обстоятельствах преступления

Во время застолья мужчины поспорили – возник конфликт и в какой-то момент гость схватил кухонный нож и нанес несколько ударов хозяину квартиры. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся.

Предполагаемый убийца уже находился в местах лишения свободы. Ему 38 лет. Сейчас он находится в СИЗО и будет ждать суда. В случае доказательства его вины, мужчина будет отбывать наказание – сидеть в тюрьме до 15 лет.



Убийцу задержали довольно быстро / Фото Нацполиции

Ранее сайт 24 канала писал о том, что тело нашли пожарные, прибывшие на место по вызову.