В Киеве 24 марта похитили и жестоко убили ветерана войны на Донбассе Александра Мандича, его позывной – "Ташкент". Мужчину пытали в его же квартире, а затем вывезли в неизвестном направлении.

Тело нашли в заброшенной канаве на Киевщине. У жертвы – множественные травмы и ножевые ранения.

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Конфликт с луганчанами

Трех подозреваемых в убийстве уже арестовали. Двое из задержанных – уроженцы Луганской области, а один из Киева. Выяснилось, что накануне потерпевший имел с ними конфликт. Об этом сообщил Начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Близкие Александра не могли выйти с ним на связь и начали искать его. Квартира пропавшего наводила на мысль, что случилось что-то ужасное.

Когда утром заявительница решила навестить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу,

– рассказал Крищенко.

Правоохранители в течение суток нашли тело и вероятных убийц ветерана войны.

Убили из-за квартиры

Следствие установило, что злоумышленники держали Александра в его же квартире на Печерске – заложника пытали.

Затем полубессознательного мужчину отвезли за город, где и убили.

По информации из соцсетей злоумышленники – "квартирные рейдеры".

О том, что речь идет об Александре Мандиче (позывной "Ташкент") сообщила "Украинская правда". Это подтвердил и экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он отметил, что убитый был активным участником революции Достоинства и воевал против российских сил на Донбассе.

В конце прошлого года в Киеве убили известного музыканта Александра Деревянко. Он учил подозреваемых играть на гитаре, но они хотели только отобрать его квартиру, которая также расположена на Печерске.