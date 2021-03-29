Жестокое убийство ветерана войны в Киеве: у него был конфликт с луганчанами
В Киеве 24 марта похитили и жестоко убили ветерана войны на Донбассе Александра Мандича, его позывной – "Ташкент". Мужчину пытали в его же квартире, а затем вывезли в неизвестном направлении.
Источник:24 канал
Тело нашли в заброшенной канаве на Киевщине. У жертвы – множественные травмы и ножевые ранения.
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Конфликт с луганчанами
Трех подозреваемых в убийстве уже арестовали. Двое из задержанных – уроженцы Луганской области, а один из Киева. Выяснилось, что накануне потерпевший имел с ними конфликт. Об этом сообщил Начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Близкие Александра не могли выйти с ним на связь и начали искать его. Квартира пропавшего наводила на мысль, что случилось что-то ужасное.
Когда утром заявительница решила навестить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу,
– рассказал Крищенко.
Правоохранители в течение суток нашли тело и вероятных убийц ветерана войны.
Убили из-за квартиры
Следствие установило, что злоумышленники держали Александра в его же квартире на Печерске – заложника пытали.
Затем полубессознательного мужчину отвезли за город, где и убили.
По информации из соцсетей злоумышленники – "квартирные рейдеры".
О том, что речь идет об Александре Мандиче (позывной "Ташкент") сообщила "Украинская правда". Это подтвердил и экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он отметил, что убитый был активным участником революции Достоинства и воевал против российских сил на Донбассе.
В конце прошлого года в Киеве убили известного музыканта Александра Деревянко. Он учил подозреваемых играть на гитаре, но они хотели только отобрать его квартиру, которая также расположена на Печерске.
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