Об этом сообщили 24 июня. Также журналисты узнали, что думают о злоумышленнике жители дома, который сгорел.

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Был спокойным человеком

Жители этого дома хорошо знали злоумышленника. Это объясняют тем, что подозреваемый работал сантехником и часто к ним заходил по работе. Поэтому некоторые из них до сих пор не понимают, как это произошло.

Говорят, что он человек спокойный. Многим людям делал сантехнику в доме. Ну тоже говорят: такой спокойный человек был,

– рассказал журналистам родственник соседей погибшего.

Подробнее о мотивах

Подозреваемый имел претензии к убитому, поскольку тот не платил деньги за аренду гаража. Цена за месяц там была примерно 1000 гривен.

По словам подозреваемого, ему не платили более чем полгода. Мол, это было причиной возникновения конфликта, который впоследствии перерос в трагедию.

Как выбирали меру пресечения

Заседание суда началось на час позже, чем было запланировано. Подозреваемого туда привезли в сопровождении конвоя и поместили в специальную стеклянную камеру.

Он отказался общаться с журналистами. На запястьях подсудимого заметили красные следы, которые похожи на ожоги.

Подозреваемый отрицает обвинения о вырезанном сердце жертвы. Он это объяснил тем, что считает их вымыслом.

Меня обвиняют в каннибализме, а на самом деле это не так, я ничего не ел,

– сказал мужчина в суде.

Сначала адвокат подал запрос на проведение заседания в закрытом формате. Это якобы нужно, чтобы 2 детей подозреваемого не видели отца в таком положении. Однако суд отклонил это ходатайство.

Коротко об этой трагедии