Полицейские столицы говорят о раскрытии убийства гражданина Азербайджана, которое произошло на Лесном проспекте вечером 18 апреля. Подозреваемый в совершении преступления пытался бежать из Украины.

Массовую драку между неизвестными увидели полицейские во время патрулирования Деснянского района Киева. Активных участников инцидента правоохранители задержали, однако один из мужчин скрылся.

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Задержали его только в аэропорту "Борисполь". Он хотел вылететь из Украины.

Что известно об убийстве мужчины в Киеве

Когда полицейские усмиряли конфликт, они увидели мужчину, который лежал на земле без признаков жизни. Как выяснилось, во время драки ему воткнули нож в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Правоохранители выяснили, что предполагаемый убийца может направляться в международный аэропорт. Туда отправили наряды полиции.

За 2 часа после совершения убийства злоумышленника задержали в одном из терминалов. Им оказался иностранец 1993 года рождения.



27-летнего иностранца задержали в "Борисполе" / Фото полиции Киева

По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Задержанному уже сообщили о подозрении.

Если суд признает его виновным, фигуранту дела грозит до 15 лет заключения.

Смотрите видео с места кровавого убийства на Лесном проспекте в Киеве: