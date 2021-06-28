Ударил друга ножом из-за ревности: в Киеве суд строго наказал нападающего

В подъезде киевской многоэтажки осенью 2019 года нашли мужчину, который истекал кровью. Оказалось, что ранения потерпевшему нанес его знакомый. Суд в конечном итоге вынес приговор нападающему.

Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана. Злоумышленника задержали через несколько часов после нападения.

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Мужчина ударил ножом знакомого в живот

Осенью 2019 года правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы.

Женщина рассказала, что в подъезде многоэтажки на улице Вадима Гетьмана лежал мужчина с ножевым ранением живота.

На место происшествия немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Правоохранители установили, что пострадавший вместе с товарищем и его сожительницей выпивали в квартире.

Вдруг из-за ревности к женщине между друзьями возникла драка.

Именно тогда злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им знакомого в живот.

После этого нападавший ушел из квартиры.

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Мужчину оперативно задержали

В течение нескольких часов правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний киевлянин, который уже отбывал наказание за убийство. Мужчине сообщили о подозрении в "умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения". Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

После Соломенский районный суд в Киеве вынес мужчине приговор. Судья признал его виновным в преступлении и назначил суровое наказание – 7 лет в тюрьме.