Где в Киеве будут показывать игру между сборными Англии и Украины
Желающих поддержать команду Андрея Шевченко в сверхважном матче с мощным противником будет немало. Поэтому занимать место в фан-зонах столицы лучше заранее. Даже несмотря на то, что количество площадок с трансляцией четвертьфинала несколько увеличилось.
Фан-зона возле ТРЦ "Гулливер"
На Спортивной площади будут транслировать оба матча 1/4 финала Чемпионата Европы. Традиционно болельщиков ждут вкусная еда и активности. А также, конечно, крайне напряженные 90 минут игры сборной Украины.
Вход свободный.
Фан-зона на Полярной
Площадка с огромным экраном и удобными пуфами будет работать в Оболонском районе на улице Полярной, 20д. Помимо самой трансляции, организаторы фан-зоны обещают болельщикам активности и услуги фудкорта.
Вход бесплатный.
Фан-зона на Позняках
Матч сборной Украины будут показывать на территории фитнес-парка у озера Лебединое. Трансляцию можно будет посмотреть на большом экране, однако без фудкортов и дополнительных развлечений.
Вход свободный.
Фан-зона "Укрзализныци"
Трансляция игры сборной на территории железнодорожных вокзалов Киева становится уже традиционной. Пассажиры и посетители Южного и Центрального вокзалов смогут смотреть футбол на большом экране. Мониторы для этого уже установлены.
Вход бесплатный.
Метро будет работать дольше
В связи с футбольным праздником должностные лица метрополитена решили продолжить работу подземки на 1:00. Впрочем, во избежание массового скопления пассажиров после игры сборных Украины и Англии могут ограничивать на вход работу станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская".