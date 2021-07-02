Где в Киеве будут показывать игру между сборными Англии и Украины

Желающих поддержать команду Андрея Шевченко в сверхважном матче с мощным противником будет немало. Поэтому занимать место в фан-зонах столицы лучше заранее. Даже несмотря на то, что количество площадок с трансляцией четвертьфинала несколько увеличилось.

Фан-зона возле ТРЦ "Гулливер"

На Спортивной площади будут транслировать оба матча 1/4 финала Чемпионата Европы. Традиционно болельщиков ждут вкусная еда и активности. А также, конечно, крайне напряженные 90 минут игры сборной Украины.

Вход свободный.

Фан-зона на Полярной

Площадка с огромным экраном и удобными пуфами будет работать в Оболонском районе на улице Полярной, 20д. Помимо самой трансляции, организаторы фан-зоны обещают болельщикам активности и услуги фудкорта.

Вход бесплатный.

Фан-зона на Позняках

Матч сборной Украины будут показывать на территории фитнес-парка у озера Лебединое. Трансляцию можно будет посмотреть на большом экране, однако без фудкортов и дополнительных развлечений.

Вход свободный.

Фан-зона "Укрзализныци"

Трансляция игры сборной на территории железнодорожных вокзалов Киева становится уже традиционной. Пассажиры и посетители Южного и Центрального вокзалов смогут смотреть футбол на большом экране. Мониторы для этого уже установлены.

Вход бесплатный.

Матч между сборными Украины и Англии начнется в 22:00 3 июля. Команды будут играть в Риме. Победитель встречи сможет пройти в полуфинал ЧЕ-2020, который состоится на "Уэмбли" в Лондоне. Противником пары Украина - Англия может стать сборная Чехии или Дании.

Метро будет работать дольше

В связи с футбольным праздником должностные лица метрополитена решили продолжить работу подземки на 1:00. Впрочем, во избежание массового скопления пассажиров после игры сборных Украины и Англии могут ограничивать на вход работу станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская".