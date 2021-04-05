Во время своего визита в Катар президент Владимир Зеленский заявил о намерениях Кабмина на партнерство с Катаром относительно строительства важной для Киева окружной дороги протяженностью почти 200 километров.

По словам главы государства, Украина ведет переговоры со странами-партнерами о фундаментальном строительстве Большой кольцевой автомобильной дороги. Стоимость реализации такого проекта – около 3 миллиардов долларов.

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Президент заверил, что даже без партнерской помощи Украина справится со строительством, но это будет сложно.

200 километров дороги с мостами

Зеленский утверждает, что во время официальных встреч с представителями Катара обсуждались вопросы привлечения инвестиций в строительство метро и железной дороги.

Хочется построить фундаментальную, Киевскую окружную дорогу – там 200 км, с мостами... Очень сметная работа, где-то около 3 млрд долларов. Поэтому Украине будет очень сложно это сделать, хотя мы это сделаем в любом случае. Но лучше иметь партнеров,

– подчеркнул президент.

Смотрите видео с комментарием Зеленского относительно встреч в Катаре:

Окончание строительства окружной дороги должны начать подрядчики уже в скором времени. "Укравтодор" планирует в ближайшее время объявить тендер на выполнение работ.

Согласно плану, Большая кольцевая дорога должна соединить 6 трасс украинского уровня. Это позволит водителям ехать мимо столицы и выезжать на фактически все важные для государства трассы. Кроме того, частью окружной будет мост через Днепр, который построят вблизи с селом Украинка на Правом берегу и на участке Бориспольского района без населенных пунктов.