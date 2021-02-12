Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге 12 февраля.

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Глава правительства заявил, что средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".



Шмыгаль подписал договоренности с президентом ЕИБ / Фото из фейсбука Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль добавил, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.