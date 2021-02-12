Чтобы увеличить пассажиропоток: ЕИБ даст Украине 270 миллионов евро на модернизацию "Борисполя"
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге 12 февраля.
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Глава правительства заявил, что средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".
Шмыгаль подписал договоренности с президентом ЕИБ / Фото из фейсбука Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль добавил, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.
Что известно об аэропорте "Борисполь"?
Международный аэропорт "Борисполь" – это основной и самый большой пассажирский международный аэропорт Украины. Он обслуживает Киев, Киевскую агломерацию и другие регионы страны.
Аэропорт обеспечивает почти две трети авиапассажирских перевозок в стране. Единственный аэропорт Украины, который имеет трансконтинентальный статус.
Ежегодно обслуживает более 15 миллионов национальных и иностранных пассажиров.
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