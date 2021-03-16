В Украине начала работу "Школа экспортеров". Рассказываем, для кого она и как начать обучение.

"Мы, совместно с Образовательным Хабом города Киева и Ассоциацией инновационного и цифрового образования, разработали комплексную программу онлайн-обучения в инновационном международном формате мультимедийных SCORM-курсов. И теперь каждая украинская компания, которая намерена экспортировать свою продукцию или услуги, может бесплатно получить знания, как выйти на международные рынки", – сообщил Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Для того, чтобы начать обучение в Школе Экспортеров, нужно лишь зайти на сайт Образовательного Хаба города Киева.

"Обучение состоит из 5 модулей, пройдя которые слушатели узнают: как правильно подготовить свое предприятие к выходу на внешние рынки, как найти надежных партнеров за рубежом, какие рынки являются наиболее перспективными для определенной сферы, в которой работает их предприятие, и тому подобное", – сказал Директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили.

Школа Экспортеров – это первый, но далеко не последний шаг в данном вопросе.

"Совместно с нашими партнерами мы планируем развивать это направление. Ведь подготовка украинских компаний к успешной деятельности на внешних рынках – это один из важнейших стратегических векторов развития, как для украинского бизнеса, так и для страны в целом", – подытожил старт работы Школы Председатель Ассоциации Экспортеров инновационного и цифрового образования Сергей Веретюк.