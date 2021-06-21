Украли более миллиона гривен наличности: на Киевщине задержали дуэт серийных воров – фото

Правоохранители задержали 2 серийных воров, которые грабили квартиры жителей Киевщины, пока те были в отпусках. Злоумышленники глушили сигнализации с помощью спецоборудования и взламывали двери и сейфы.

Воры использовали специальные инструменты для открытия замков и даже изготовили устройства для отстрела пуль. Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой.

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Злоумышленники взламывали двери в квартиры и сейфы

К правоохранителям обратилась жительница Вышгородского района.

Женщина рассказала, что в течение недели, пока ее не было дома, кто-то проник в ее дом.

Злоумышленники попали в квартиру пострадавшей через окно и украли более миллиона гривен наличных.

Кроме этого, у женщины исчезли золотые и серебряные украшения.

Вскоре были установлены личности злоумышленников.

Ими оказались 59-летний житель Вышгородского района и 44-летний киевлянин.

Ранее этих мужчин уже судили за подделку валюты, мошенничество и дачу взятки полицейскому.

По информации следствия, злоумышленники проследили, когда хозяева домов поедут на отдых.

После этого грабители приходили и обворовывали их дома.

Преимущественно воры забирали деньги, украшения, иконы и другие ценные вещи.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли различные отмычки, устройства для отключения сигнализации, вещи, которые мужчины украли, самодельные приборы для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.

Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото Нацполиции

Злоумышленникам сообщили о подозрении

Следователи сообщили задержанным о подозрении в "краже". Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 7 до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Суд уже избрал обоим ворам меру пресечения в виде содержания под стражей. Одному из мужчин установили возможность внесения 600 тысяч гривен залога. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению других преступлений в Киеве и области.

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