Украли более миллиона гривен наличности: на Киевщине задержали дуэт серийных воров – фото

Правоохранители задержали 2 серийных воров, которые грабили квартиры жителей Киевщины, пока те были в отпусках. Злоумышленники глушили сигнализации с помощью спецоборудования и взламывали двери и сейфы.
Воры использовали специальные инструменты для открытия замков и даже изготовили устройства для отстрела пуль. Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой.
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Злоумышленники взламывали двери в квартиры и сейфы
- К правоохранителям обратилась жительница Вышгородского района.
- Женщина рассказала, что в течение недели, пока ее не было дома, кто-то проник в ее дом.
- Злоумышленники попали в квартиру пострадавшей через окно и украли более миллиона гривен наличных.
- Кроме этого, у женщины исчезли золотые и серебряные украшения.
- Вскоре были установлены личности злоумышленников.
- Ими оказались 59-летний житель Вышгородского района и 44-летний киевлянин.
- Ранее этих мужчин уже судили за подделку валюты, мошенничество и дачу взятки полицейскому.
- По информации следствия, злоумышленники проследили, когда хозяева домов поедут на отдых.
- После этого грабители приходили и обворовывали их дома.
- Преимущественно воры забирали деньги, украшения, иконы и другие ценные вещи.
- Во время обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли различные отмычки, устройства для отключения сигнализации, вещи, которые мужчины украли, самодельные приборы для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.
Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото Нацполиции
Злоумышленникам сообщили о подозрении
Следователи сообщили задержанным о подозрении в "краже". Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 7 до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Суд уже избрал обоим ворам меру пресечения в виде содержания под стражей. Одному из мужчин установили возможность внесения 600 тысяч гривен залога. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению других преступлений в Киеве и области.
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