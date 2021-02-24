После того, как власти Киева хотя и с огромными задержками, но почти достроила новый мост через Днепр, в Укравтодоре заявили о желании забрать в столице Подольско-Воскресенский мост. Для того, чтобы реализовать этот проект.

Соответствующее обращение о передаче Подольско-Воскресенского моста на баланс государственной компании от Укравтодора уже должно было поступить в КГГА.

Смотрите также Кличко резко объяснил Офису Президента, почему не могут достроить Дарницкий мост

Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По словам чиновника, если в КГГА заберут проект, достроить его для киевлян можно будет более быстро.

Политизация строительства

По словам Кубракова, Укравтодор может взять на баланс весь мост, вместе с заездами и развязками, и начать работы после корректировки проекта.

Аргументируют необходимость передачи конструкции на баланс предприятия, которое подчиняется государству, необходимостью снизить трафик в Киеве, а также наличием стабильного финансирования строительства через фондирование под государственные гарантии.

Также руководитель Укравтодора утверждает, что вверенному ему предприятию будет проще управлять проектом.

Мы понимаем, насколько это сложная инженерная конструкция с 2 ярусами и 11 искусственными сооружениями. Управление таким гигантским проектом является для муниципалитета чрезмерно трудным. Укравтодор, в свою очередь, имеет уже успешный опыт строительства мостовых ансамблей по всей стране,

– отметил Курбаков.

В КГГА на предложение пока никак не отреагировали. Однако передать объект на баланс Укравтодора для столичной власти будет политическим поражением и признанием собственной невозможности достроить мост. Впрочем, мост начали строить еще в 1993 году, а объект стоял фактически заброшенным до 2018 года, когда его по-настоящему начали реализовывать.

Сейчас мост уже объединил левый и правый берега Киева, однако ввести его в эксплуатацию не могут. Для этого надо еще доделать съезды, после чего – продолжить конструкцию до Троещины.

Смотрите видео пресс-конференции руководителя Укравтодора по поводу обращения в КГГА: