Несмотря на пребывание Киева в красной зоне карантина, а также введение в столице усиленных карантинных ограничений, в Укрзализныце отметили, что кардинальных изменениях движения поездов и электричек не будет.

До специального распоряжения комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Укрзализныця не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве. Также без изменений останется расписание движения поездов и электричек.

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В Укрзализныце добавили, что пассажиров призывают путешествовать только в случае крайней необходимости и соблюдать масочный режим как на вокзалах, так и в поездах.

Усиленная санитарная обработка

Как отметили в пресс-службе компании, единственная реакция на усиление карантинных норм в Киеве заключается в более серьезной санитарной обработке поездов.

Обработка вагонов проводится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов обработка поверхностей наибольшего контакта – ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и тому подобное,

– подчеркнули в ведомстве.

Согласно сообщению УЗ, транспортные ограничения на железной дороге будут вводить не автоматически после попадания регионов в перечень красных зон, а после решений государственных или региональных комиссий по каждой из областей.

С начала попадания Закарпатской и Черновицкой областей в красную зону Укрзализныця, согласно распоряжениям Кабмина об адаптивном карантине, останавливала высадки и посадки пассажиров. Однако впоследствии в компании решили вывозить пассажиров из регионов с максимальным уровнем карантина.