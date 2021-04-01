Укрзализныця никак не будет менять движение поездов в Киеве и через столицу
Несмотря на пребывание Киева в красной зоне карантина, а также введение в столице усиленных карантинных ограничений, в Укрзализныце отметили, что кардинальных изменениях движения поездов и электричек не будет.
Источник:пресс-служба Укрзализныци
До специального распоряжения комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Укрзализныця не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве. Также без изменений останется расписание движения поездов и электричек.
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В Укрзализныце добавили, что пассажиров призывают путешествовать только в случае крайней необходимости и соблюдать масочный режим как на вокзалах, так и в поездах.
Усиленная санитарная обработка
Как отметили в пресс-службе компании, единственная реакция на усиление карантинных норм в Киеве заключается в более серьезной санитарной обработке поездов.
Обработка вагонов проводится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов обработка поверхностей наибольшего контакта – ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и тому подобное,
– подчеркнули в ведомстве.
Согласно сообщению УЗ, транспортные ограничения на железной дороге будут вводить не автоматически после попадания регионов в перечень красных зон, а после решений государственных или региональных комиссий по каждой из областей.
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