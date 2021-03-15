Первая модернизированная электричка уехала со станции "Святошин" в Бучу утром 15 марта. В Киев оттуда электропоезд прибыл в 8:00.

Как сообщили 24 каналу в пресс-службе Укрзализныци, обновленная электричка является первой в программе City Express. Она предусматривает запуск поездов, которые соединят столицу с Вышгородом, Броварами и Бояркой.

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Электрички интегрируют в городскую транспортную систему.

По какому расписанию будет ездить City Express Буча – Киев

Первый поезд будет отправляться из Киева в 5:54, а из Бучи в 6:27. Электричка будет останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

Воспользоваться модернизированной электричкой можно в часы пик.

Из Киева электропоезд будет отправляться в 5:54, 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

Из Бучи поезд будет выезжать в 6:27, 7:31, 8:56, а также в 18:03, 19:07.

Когда в Укрзализныце планируют запустить электрички в другие города агломерации Киева, пока неизвестно.