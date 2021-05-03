Как отметили в патрульной полиции Киева, целью спецподразделения мотополиции является прибытие в труднодоступные для обычных инспекторов места. Правоохранители на двухколесном транспорте смогут с легкостью приезжать на ДТП через пробки, а также проезжать туда, где автомобилем прорваться невозможно.

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Также мотополиция может быть более эффективной во время преследования пилотов мопедов и мотоциклов.

Опытные и мобильные



Киев будут патрулировать мотоподразделения полиции / Фото патрульной полиции Киева

Правоохранители утверждают, что мотопатрульные в основном будут заниматься обслуживанием вызовов, где затруднен проезд для транспорта.

Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность. Встречайте наш мотопатруль на улицах города!

– отметили в полиции Киева.

В комментариях к посту правоохранительных органов в соцсетях киевляне отметили, что патрульные, наконец, смогут ловить курьеров, которые постоянно нарушают правила на дорогах города.



3 мая для мотопатрульних столицы начался четвертый сезон / Фото патрульной полиции Киева

Как показывает практика, задержать пилотов мопедов и мотоциклов обычным инспекторам очень трудно. Иногда нарушителя ПДД на двухколесном транспорте преследуют несколько экипажей. Но гонки приходится прекращать, поскольку это может быть опасно для людей. Поскольку курьеры убегают по пешеходны зонам.