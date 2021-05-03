Как отметили в патрульной полиции Киева, целью спецподразделения мотополиции является прибытие в труднодоступные для обычных инспекторов места. Правоохранители на двухколесном транспорте смогут с легкостью приезжать на ДТП через пробки, а также проезжать туда, где автомобилем прорваться невозможно.
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Также мотополиция может быть более эффективной во время преследования пилотов мопедов и мотоциклов.
Опытные и мобильные
Киев будут патрулировать мотоподразделения полиции / Фото патрульной полиции Киева
Правоохранители утверждают, что мотопатрульные в основном будут заниматься обслуживанием вызовов, где затруднен проезд для транспорта.
Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность. Встречайте наш мотопатруль на улицах города!
– отметили в полиции Киева.
В комментариях к посту правоохранительных органов в соцсетях киевляне отметили, что патрульные, наконец, смогут ловить курьеров, которые постоянно нарушают правила на дорогах города.
3 мая для мотопатрульних столицы начался четвертый сезон / Фото патрульной полиции Киева