На 59 году жизни умер Андрей Мелешевич – ученый-правовед, экс-президент Киево-Могилянской академии. На этой должности он работал 5 лет.

О смерти ученого написал его коллега, профессор университета Василий Ожоган. Впоследствии печальную весть сообщили и на официальной странице Киево-Могилянской академии в фейсбуке.

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Краткая биография

Андрей Мелешевич родился в 1962 году. Получил юридическое образование в Киевском национальном (тогда – государственном) университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США. В Могилянке он был профессором факультета правовых наук, который возглавлял перед избранием президентом.

Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии с 2014 по 2019 год. В феврале 2020 года педагог переизбран на эту должность, однако Кабинет министров отказался его назначать, ссылаясь на толкование положений закона "О высшем образовании".

Кто сейчас возглавляет Академию?

В марте 2021 года назначенные выборы главы университета не состоялись, следующие назначены на 16 сентября. Сейчас обязанности председателя учебного заведения выполняет Александра Гуменная.