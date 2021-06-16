Издание узнало, что парень был единственным сыном в семье. Кроме того, недавно он создал собственную семью.

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В ДТП погиб Виктор Заболотный

Погибшим оказался врач-травматолог Киевской больницы №7 Киево-Святошинского района Виктор Заболотный. Мужчине было всего 27 лет. Его отец работает водителем, мама – в школе.

Женился Виктор 2 года назад. Его жена тоже врач, работает в одной из поликлиник этого же района.

В больнице о мужчине очень положительно отзываются – говорят, имел золотые руки. К нему шли пациенты, он был очень чутким и внимательным к ним. Также парень работал на скорой помощи.



Погибший врач только 2 года назад женился / Фото с фейсбука Виктора Заболотного

Детали ужасной аварии в Киеве

Вечером 15 июня в Киеве пьяный пешеход толкнул велосипедиста на грузовик. После столкновения с задней частью прицепа человек упал и ударился головой о бордюр. От полученной травмы он скончался на месте.

Правоохранители задержали пешехода. Дело квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Если вину водителя грузовика признает суд, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Момент ДТП и несколько минут после него: смотрите видео