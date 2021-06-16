Издание узнало, что парень был единственным сыном в семье. Кроме того, недавно он создал собственную семью.
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В ДТП погиб Виктор Заболотный
Погибшим оказался врач-травматолог Киевской больницы №7 Киево-Святошинского района Виктор Заболотный. Мужчине было всего 27 лет. Его отец работает водителем, мама – в школе.
Женился Виктор 2 года назад. Его жена тоже врач, работает в одной из поликлиник этого же района.
В больнице о мужчине очень положительно отзываются – говорят, имел золотые руки. К нему шли пациенты, он был очень чутким и внимательным к ним. Также парень работал на скорой помощи.
Погибший врач только 2 года назад женился / Фото с фейсбука Виктора Заболотного
Детали ужасной аварии в Киеве
- Вечером 15 июня в Киеве пьяный пешеход толкнул велосипедиста на грузовик. После столкновения с задней частью прицепа человек упал и ударился головой о бордюр. От полученной травмы он скончался на месте.
- Правоохранители задержали пешехода. Дело квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Если вину водителя грузовика признает суд, ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Момент ДТП и несколько минут после него: смотрите видео