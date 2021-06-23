Умышленное убийство и поджог: задержанному жителю Белогородки объявили подозрение

В селе Белогородка, что на Киевщине 21 июня прогремел взрыв и возник пожар. Впоследствии следователи выяснили, что дом подожгли, чтобы скрыть преступление. Жителю Белогородки 23 июня объявили подозрение.

Его обвиняют в двух статьях – умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшем тяжкие последствия.

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Жителю Белогородки выдвинули подозрение

По данным следствия, житель села Белогородка, чтобы скрыть убийство, пытался уничтожить следы преступления поджогом.

Поэтому 21 июня в результате взрыва в многоквартирном доме начался пожар. Из-за него пострадали 8 человек. Более того, в квартире, где произошел взрыв, обнаружили тело мужчины.

Расследование установило, что смерть погибшего наступила не в результате взрыва или пожара – ему перерезали горло и нанесли многочисленные удары ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких,

– говорят в Офисе генпрокурора.

Правоохранители задержали подозреваемого 22 июня. Однако ему еще предстоит избрать меру пресечения. Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства преступления.

Трагедия в Белогородке: коротко

21 июня в селе Белогородка, что на Киевщине, в 5-этажном доме произошел взрыв, что вызвал пожар.

Огнем охватило 3, 4 и 5 этажи, а также кровлю. Разрушений опорных конструкций нет. Пожар потушен.

Из-за него пострадали 8 человек – среди них 13-летняя девочка. Также спасатели вывели на свежий воздух 40 жителей дома.

Предварительно говорили, что инцидент произошел из-за взрыва газового котла или детонации боеприпасов.

Впоследствии в квартире, где произошел взрыв, нашли тело мужчины. Криминалисты и эксперты выяснили, что на теле умершего в квартире, где произошел пожар, были следы насильственной смерти.

Предварительно известно, что задержанный – 43-летний моряк, семья которого живет в оккупированном Севастополе. Следователи утверждают, что убийца жил неподалеку от дома, где и было совершено преступление. Мотивы убийства еще неизвестны.