Що відомо про ДТП

Дорожньо-транспортна пригода відбулася близько 23:00 на Одеській трасі неподалік селища Калинівка.

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За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet здійснював розворот, і, не впенившись у безпечності маневру, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes,

– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії дві людини загинуло. Водія Mercedes з травмами різного ступенями тяжкості госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали медики, правоохоронці. Патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху.

Зверніть увагу! У поліції закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже це є запорукою безпеки.

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