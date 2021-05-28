Это случилось вечером 27 мая в Печерском районе Киева. Погибшему было всего 20 лет.

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Что известно о трагедии

Строитель погиб от полученных ран сразу после падения. Он приземлился на другую часть здания.

Парень работал на строительстве жилого комплекса Diadans. Он делал наружное освещение дома.



Строительство, где упал 20-летний работник / Фото телеграмм-канала "Киев сейчас"

На месте падения осталась большая лужа крови. На фото у тела стоят правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! На одной из стройплощадок Одессы произошла похожая трагедия. Там 20 апреля также погиб 20-летний парень. Его засыпало во время оползня.