Это случилось вечером 27 мая в Печерском районе Киева. Погибшему было всего 20 лет.

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Что известно о трагедии

Строитель погиб от полученных ран сразу после падения. Он приземлился на другую часть здания.

Мужчина работал на строительстве жилого комплекса Diadans. Он делал наружное освещение дома.



Стройка, где упал 20-летний работник / Фото телеграм-канала "Киев сейчас"

На месте падения осталась большая лужа крови. На фото возле тела стоят правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! На одной из стройплощадок Одессы случилась похожая трагедия. Там 20 апреля также погиб 20-летний парень. Его засыпало во время оползня.