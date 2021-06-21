Впервые "Деда" депортировали в 2019 году. На этот раз он незаконно пересек украинскую границу через пункт пропуска Волынской таможни.

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"Дед" был "смотрящим" в исправительных колониях

56-летний армянин, известный под прозвищем "Дед", имеет существенные связи с криминалитетом.

Он отбывал наказание в исправительных колониях на Херсонщине и Львовщине.

Там мужчина имел статус "смотрящего".

По решению суда, в феврале 2019 года его депортировали за пределы Украины.

Однако через 2 месяца он вернулся.

"Деда" задержали и в августе 2019 года и снова депортировали. Армянину запретили въезд в Украину на 5 лет.

Криминальный авторитет сменил имя, и в октябре 2019 года вернулся на самолете.

Через несколько месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третья депортация армянина состоялась в июле 2020 года.

Тогда ему запретили въезжать в Украину на 15 лет.



Армянин был "смотрящим" в колониях на Львовщине и Херсонщине / Фото Нацполиции

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"Дед" вернулся в Украину в четвертый раз

Криминальный авторитет в очередной раз решил вернуться в Украину. Закарпатские и столичные оперативники управления стратегических расследований получили информацию о попытке незаконного возврата "Деда" через пункт пропуска Волынской таможни.

Правоохранители 18 июня снова задержали армянина. По решению суда мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев с последующей принудительной депортацией.



Мужчину уже трижды депортировали из Украины / Фото Нацполиции



"Деда" задержали в четвертый раз / Фото Нацполиции