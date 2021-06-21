Настойчивый "Дед": в Киеве в четвертый раз задержали криминального авторитета – фото

Правоохранители 18 июня задержали криминального авторитета, известного по прозвищу "Дед". Его уже трижды депортировали из Украины, однако каждый раз он возвращался.
Впервые "Деда" депортировали в 2019 году. На этот раз он незаконно пересек украинскую границу через пункт пропуска Волынской таможни.
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"Дед" был "смотрящим" в исправительных колониях
- 56-летний армянин, известный под прозвищем "Дед", имеет существенные связи с криминалитетом.
- Он отбывал наказание в исправительных колониях на Херсонщине и Львовщине.
- Там мужчина имел статус "смотрящего".
- По решению суда, в феврале 2019 года его депортировали за пределы Украины.
- Однако через 2 месяца он вернулся.
- "Деда" задержали и в августе 2019 года и снова депортировали. Армянину запретили въезд в Украину на 5 лет.
- Криминальный авторитет сменил имя, и в октябре 2019 года вернулся на самолете.
- Через несколько месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.
- Третья депортация армянина состоялась в июле 2020 года.
- Тогда ему запретили въезжать в Украину на 15 лет.
Армянин был "смотрящим" в колониях на Львовщине и Херсонщине / Фото Нацполиции
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"Дед" вернулся в Украину в четвертый раз
Криминальный авторитет в очередной раз решил вернуться в Украину. Закарпатские и столичные оперативники управления стратегических расследований получили информацию о попытке незаконного возврата "Деда" через пункт пропуска Волынской таможни.
Правоохранители 18 июня снова задержали армянина. По решению суда мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев с последующей принудительной депортацией.
Мужчину уже трижды депортировали из Украины / Фото Нацполиции
"Деда" задержали в четвертый раз / Фото Нацполиции