Настойчивый "Дед": в Киеве в четвертый раз задержали криминального авторитета – фото

21 июня 2021 , 13:33
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Источник:

Нацполиция Украины

Правоохранители 18 июня задержали криминального авторитета, известного по прозвищу "Дед". Его уже трижды депортировали из Украины, однако каждый раз он возвращался.

Впервые "Деда" депортировали в 2019 году. На этот раз он незаконно пересек украинскую границу через пункт пропуска Волынской таможни.

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"Дед" был "смотрящим" в исправительных колониях

  • 56-летний армянин, известный под прозвищем "Дед", имеет существенные связи с криминалитетом.
  • Он отбывал наказание в исправительных колониях на Херсонщине и Львовщине.
  • Там мужчина имел статус "смотрящего".
  • По решению суда, в феврале 2019 года его депортировали за пределы Украины.
  • Однако через 2 месяца он вернулся.
  • "Деда" задержали и в августе 2019 года и снова депортировали. Армянину запретили въезд в Украину на 5 лет.
  • Криминальный авторитет сменил имя, и в октябре 2019 года вернулся на самолете.
  • Через несколько месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.
  • Третья депортация армянина состоялась в июле 2020 года.
  • Тогда ему запретили въезжать в Украину на 15 лет.


Армянин был "смотрящим" в колониях на Львовщине и Херсонщине / Фото Нацполиции

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"Дед" вернулся в Украину в четвертый раз

Криминальный авторитет в очередной раз решил вернуться в Украину. Закарпатские и столичные оперативники управления стратегических расследований получили информацию о попытке незаконного возврата "Деда" через пункт пропуска Волынской таможни.

Правоохранители 18 июня снова задержали армянина. По решению суда мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев с последующей принудительной депортацией.


Мужчину уже трижды депортировали из Украины / Фото Нацполиции


"Деда" задержали в четвертый раз / Фото Нацполиции

Автор: Ольга Котів