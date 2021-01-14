Уроженец Киева Макс Левчин всего лишь за двое суток после выпуска акций компании Affirm стал долларовым миллиардером. Он является одним из основателей компании, которая занимается разработками в области финтех.

Только за первый день торгов на бирже NASDAQ стоимость акций увеличилась почти вдвое, сообщает Forbes. Общая же капитализация Affirm достигает отметки в 23,6 миллиарда долларов.

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Изначально акция стоила 49 долларов, однако сейчас их продают по 104 $.

Владелец 11% акций

Как только бумаги Affirm появились на NASDAQ, их сразу начали покупать. Всего в рамках листинга компания продала 24,6 миллиона акций.

Макс Левчин владеет 11% акций финтеха. Вообще же Affirm дает возможность пользователям совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Что известно о Макса Левчина



45-летний уроженец Киева является одним из самых успешных разработчиков программного обеспечения в мире. Он является одним из основателей Confinity, которая впоследствии слилась с финансовой компанией X.com Илона Маска. Новую компанию назвали PayPal. В 2002 году ее продали eBay за 1,5 миллиарда долларов.