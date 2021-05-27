Образовались реки и озера: видео последствий дождя в Киеве

В Киеве после непродолжительного дождя полностью затопило три улицы. Колеса автомобилей до половины были в воде. В сети начали публиковать видео с этого места и выражать возмущение. Также сообщили о затоплении одного из дворов города.

Это произошло 27 мая в районе улицы Газопроводной. Этот участок дороги затапливает каждый раз, когда идет сильный дождь.

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В телеграм-канале "Киев Оперативный" сообщили, что дождь падал недолго, но был сильным. Поэтому на улицах Академика Туполева, Стеценко и Газопроводной образовалась река. Из-за этого там не советовали ездить автомобилям с низким клиренсом.

Последствия ливня в Киеве: видео телеграм-канала "Киев оперативный"

В комментариях к этому сообщению несколько пользователей выразили свое недовольство. В частности, люди писали, что там такое творится периодически. Также написали, что там планируют провести реконструкцию улицы и отремонтировать ливневую канализацию.

Однако, это не единственное место, которое затопило дождем. Также в местном телеграм-канале опубликовали видео гигантской лужи во дворе дома.

В подписи к нему говорится, что она образовалась на улице Волгоградская, 29. На записи обувь автора полностью погружена в воду.

Двор на Волгоградской, который затопило: видео телеграм-канала "Соломенский район. Киев"