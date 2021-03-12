Возле Киева авто влетело в военный истребитель: за рулем был пьяный капитан
Появились подробности неординарной ДТП на Киевщине – 10 марта Volkswagen на военном аэродроме в Василькове столкнулся с самолетом "МиГ-29". Выяснилось, что водитель автомобиля был пьян.
Источник:24 канал
Это произошло вечером, когда уже было темно. Самолет после полета возвращали на буксире на стоянку, вдруг в его заднюю часть влетел капитан на Volkswagen.
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Вероятно, что он перепутал дорогу аэродрома с трассой. Что и не удивительно, ведь капитан сел за руль пьяным. Об этом пишут на сайте wing.com.ua.
Возник пожар, капитана увезли в больницу
В результате ДТП возник пожар, но огонь быстро удалось потушить. Военные даже не вызывали для этого спасателей, а справились самостоятельно.
От столкновения пострадал автомобиль, а также капитан – он получил травмы и был доставлен в больницу.
Позже в соцсетях обнародовали фотографии после этой аварии. Вот они:
Следует подчеркнуть, что в результате ДТП пострадал и самолет-истребитель "МиГ-29".
Правоохранители открыли производство – вероятно, капитана будут привлекать к ответственности.
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