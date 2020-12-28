Вечером 28 декабря в Киеве наблюдаются большие пробки. Центр столицы остановился.

В частности, движение затруднено на проспекте Победы и улице Александра Довженко. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Где в Киеве образовались пробки утром 28 декабря:

Крещатик,

бульваре Тараса Шевченко,

улица Прорезная,

Богдана Хмельницкого,

Большая Житомирская,

Михайловская площадь,

Сечевых Стрельцов,

Вячеслава Чорновила,

Днепровская набережная,

улица Урловская, проспект Петра Григоренко,

Харьковское шоссе,

улица Евгения Сверстюка,

бульвар Перова.



Где в Киеве 28 декабря пробки / Скриншот Google Maps

По данным КГГА, 56 единиц техники сейчас осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь дорожники засыпают солью, песком или специальной химической смесью.