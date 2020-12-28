Киев сковали масштабные пробки: где самая сложная ситуация – карта
Пробки в столице вечером 28 декабря / 24 канал
Вечером 28 декабря в Киеве наблюдаются большие пробки. Центр столицы остановился.
В частности, движение затруднено на проспекте Победы и улице Александра Довженко. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Где в Киеве образовались пробки утром 28 декабря:
- Крещатик,
- бульваре Тараса Шевченко,
- улица Прорезная,
- Богдана Хмельницкого,
- Большая Житомирская,
- Михайловская площадь,
- Сечевых Стрельцов,
- Вячеслава Чорновила,
- Днепровская набережная,
- улица Урловская, проспект Петра Григоренко,
- Харьковское шоссе,
- улица Евгения Сверстюка,
- бульвар Перова.
Где в Киеве 28 декабря пробки / Скриншот Google Maps
По данным КГГА, 56 единиц техники сейчас осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь дорожники засыпают солью, песком или специальной химической смесью.
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