Как в Версале: в Киеве пенсионер в обычном подъезде воспроизводит работы художников
В Киеве пенсионер превратил подъезд обычной многоэтажки в Версальский дворец. Стены подъезда украшают репродукции полотен известных художников.
Источник:24 канал
Подъезд расположен на улице Радужная, 11а. Это на Левом берегу столицы.
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Искусство в подъезде
Все это сделал один человек – Владимир Чайка. Пенсионер за свой счет украшает подъезд. На это его натолкнула жена.
Таким искусством Чайка занимается уже несколько лет.
Сначала я думал красиво оформить только лестничную клетку возле своей квартиры. Но соседи попросили сделать весь этаж. Затем попросили расшириться еще на один,
– рассказывает Чайка журналистам сайта "Сегодня".
Все делает за свой счет
Пенсионер говорит, что украшение подъезда это для него не работа, а хобби. С соседей деньги за оформление не берет – помогает сын.
В Киеве пенсионер в подъезде воспроизводит работы художников: смотрите фото
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