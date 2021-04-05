Доброволец и активист Александр Мандич, которого 24 марта убили неизвестные, мог знать о том, что злоумышленники готовят на него нападение. За месяц до убийства мужчину жестко избили.

По словам старшего следователя полиции Евгения Матринка, за несколько дней до похищения и убийства Мандич сообщал близким о подготовке неизвестных к его похищению. У кого именно была цель расправиться с ним, активист не говорил.

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Адвокат одного из задержанных по подозрению в убийстве мужчины утверждал, что предполагаемые убийцы жили с добровольцем в одном районе и росли вместе с ним.

Отстоял квартиру обманутого от рейдерского захвата

Друзья погибшего говорят, что Мандич активно противодействовал преступникам, которые отбирали квартиры у киевлян. За месяц до убийства неизвестные напали на мужчину и сломали ему ребра. После нападения ветеран скрывался от злоумышленников.

Саша получал угрозы после того, как отстоял квартиру одного из потерпевших от преступников. Ему сказали, если он отобрал ту квартиру, он должен отдать свою,

– рассказал друг погибшего Игорь Криворучко.

Что известно о гибели Александра Мандича

24 марта злоумышленники похитили 37-летнего ветерана в его квартире на Печерске.

Около часа мужчину пытали, после чего вывезли в неизвестном направлении.

Тело убитого активиста нашли в Киевской области в заброшенной канаве с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.

За сутки после этого правоохранители задержали предполагаемых убийц и похитителей киевлянина.

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