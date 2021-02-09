На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей
В Киеве на въездах из города обустроили места для обогрева водителей. Там можно поесть и выпить горячего чая.
Источник:КГГА
Такие пункты организовали на 8 въездах силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в местах отстоя крупногабаритного транспорта.
Читайте также Пробки в Киеве 9 февраля: город остановился из-за снегопада
Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть.
В таких палатках можно согреться / Фото КГГА
Пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям:
- Обухов – Днепр,
- Одесса,
- Борисполь – Харьков,
- Вышгород – Овруч,
- Ирпень – Ковель,
- Житомир,
- Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод),
- Бровары – Чернигов.
Спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.
Ранее сайт 24 канала сообщал, что власти запретили въезд в Киев крупногабаритного транспорта с 15:00 8 февраля, и с 13:00 – по Киевской области.
Поделиться новостью