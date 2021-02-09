В Киеве на въездах из города обустроили места для обогрева водителей. Там можно поесть и выпить горячего чая.

Такие пункты организовали на 8 въездах силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в местах отстоя крупногабаритного транспорта.

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Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть.



В таких палатках можно согреться / Фото КГГА

Пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям:

Обухов – Днепр,

Одесса,

Борисполь – Харьков,

Вышгород – Овруч,

Ирпень – Ковель,

Житомир,

Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод),

Бровары – Чернигов.

Спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что власти запретили въезд в Киев крупногабаритного транспорта с 15:00 8 февраля, и с 13:00 – по Киевской области.