На въезде в Киев на Одесской трассе образовалась большая пробка из грузовиков: видео
В соцсетях показали большой затор, который образовался на въезде в Киев на Одесской трассе. Машины стоят там давно, ведь власти из-за погодных условий временно запретили им заезжать в город.
Источник:24 канал
Такое решение приняли из-за того, что грузовики могут затруднить движение транспорта в черте города, а он и так из-за снегопада фактически остановился – в часы пик онлайн-карта Киева вся обозначена красным.
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Видео со скоплением фур опубликовали на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
Бесконечный поток фур на Одесской трассе, которые движутся в сторону Киева,
– подписали кадры авторы публикации.
На въезде в Киев на Одесской трассе образовалась большая пробка из грузовиков: смотрите видео
Аналогичная ситуация наблюдается и на Житомирской трассе. Об этом ранее писали на сайте 24 канала.
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