Видео инцидента сделал автовладелец, который ехал позади велосипедиста в момент трагедии. Он не только передал запись правоохранителям, но и задержал нетрезвого мужчину, который толкнул Виктора Заболотного.
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Предполагаемого преступника 48 лет задержали правоохранители. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 5 лет заключения.
Толкнул и ушел
- Судя по записи момента ДТП, прохожий довольно сильно толкнул 27-летнего велосипедиста. У того не было никаких шансов удержать равновесие.
- В результате падения мужчина головой задел заднюю часть грузовика.
- По предварительным данным, Виктор Заболотный после удара отлетел на бордюр. Смерть врача была мгновенной.
Уже после инцидента пешеход, толкнувший мужчину, как ни в чем ни бывало продолжил свой путь по обочине. Задержал его очевидец происшествия, который выбежал из своей машины.
Злоумышленника неравнодушный киевлянин передал полицейским.
Смотрите видео гибели 27-летнего велосипедиста Виктора Заболотного в Киеве (18+):