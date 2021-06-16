В сеть попало видео гибели врача-велосипедиста, которого толкнули под грузовик: видео 18+

27-летний травматолог Виктор Заболотный трагически погиб после столкновения с грузовиком 15 июня на Кольцевой дороге Киева. Мужчину толкнул пьяный прохожий.

Видео инцидента сделал автовладелец, который ехал позади велосипедиста в момент трагедии. Он не только передал запись правоохранителям, но и задержал нетрезвого мужчину, который толкнул Виктора Заболотного.

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Предполагаемого преступника 48 лет задержали правоохранители. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 5 лет заключения.

Толкнул и ушел

Судя по записи момента ДТП, прохожий довольно сильно толкнул 27-летнего велосипедиста. У того не было никаких шансов удержать равновесие.

В результате падения мужчина головой задел заднюю часть грузовика.

По предварительным данным, Виктор Заболотный после удара отлетел на бордюр. Смерть врача была мгновенной.

Уже после инцидента пешеход, толкнувший мужчину, как ни в чем ни бывало продолжил свой путь по обочине. Задержал его очевидец происшествия, который выбежал из своей машины.

Злоумышленника неравнодушный киевлянин передал полицейским.

Смотрите видео гибели 27-летнего велосипедиста Виктора Заболотного в Киеве (18+):