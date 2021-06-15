По данным следствия, нетрезвый патрульный выехал с дороги и на скорости врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия погибла 28-летняя пассажирка автомобиля.

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Одного мужчину, который находился в машине во время аварии, госпитализировали медики скорой. Остальные два пассажира получили незначительные травмы. Им помощь врачей не понадобилась.

Светит до 10 лет лишения свободы



Машина под управлением патрульного вылетела в кювет / Фото пресс-службы ГБР

Полицейского, который находился за рулем автомобиля, задержали его же коллеги. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент квалифицировали как нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть потерпевшего.

После того как выяснилось, что предполагаемый виновник аварии полицейский, дело передали Государственному бюро расследований.



28-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте / Фото пресс-службы ГБР

Если патрульного признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы с запретом управлять машинами на 10 лет после увольнения.