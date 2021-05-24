На Виноградаре в Киеве легковушка влетела в грузовик: видео

Довольно жесткая авария произошла днем 24 мая на проспекте Правды в Киеве. Водитель легковушки на немалой скорости влетел в тягач.

В результате столкновения Chevrolet с грузовиком, по предварительным данным, пострадал водитель легковушки. Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно.

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Все обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Резко сменил полосу

Свидетели инцидента утверждают, что ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения владельцем Chevrolet Lacetti. Он якобы слишком быстро перестроился из крайнего левого ряда в правый.

Впереди легковушки двигался автобус, который не уступал дорогу. Поэтому водитель машины решил объехать его с правой стороны.

Не увидев припаркованный тягач MAN, водитель на полном ходу влетел в него.

В результате удара Chevrolet отнесло на несколько метров. У легковушки снесло четвертую его часть.

Проезд по проспекту Правды оказался заблокированным – объехать место ДТП можно лишь по встречке.

Какие травмы получил рулевой "американца", неизвестно. Если медики признают его травмы несущественными, мужчине грозит лишь 340 гривен штрафа за совершение аварии.

Смотрите видео с места жесткой аварии в Киеве: