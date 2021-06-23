Был в состоянии аффекта: виновник взрыва в Белогородке признал свою вину – видео

Подозреваемый в жутком убийстве в селе Белогородка признался в совершении преступления. 43-летний мужчина заявил, что действовал в состоянии аффекта.

Он также добавил, что раскаивается в преступлении. Об этом в своем фейсбуке сообщил Андрей Небытов, руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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"Подозреваемый признался, что пытался скрыть следы преступления, поджегши квартиру и тело с помощью бензина", – отметил правоохранитель. Отметим, что злоумышленник перерезал потерпевшему горло и трижды ударил ножом в грудь. Впоследствии он вырезал погибшему сердце и часть легких.

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Убийство и взрыв в Белогородке: что известно

21 июня в Белогородке Киевской, прогремел взрыв в жилом доме. Пострадало более 10 человек. Сначала предполагали, что произошел взрыв газового котла или детонация боеприпасов. На месте преступления правоохранители нашли тело 47-летнего мужчины из Кременчуга. Как установили эксперты, он умер еще до пожара. Причина – многочисленные ранения.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого – местного жителя, 43-летнего моряка. Выяснилось, что мужчина устроил пожар, чтобы скрыть убийство. Преступление он совершил из-за ссоры за гараж, который предоставлял в аренду погибшему. Правоохранители утверждают, что перед этим злоумышленник злоупотреблял алкоголем.

Следствие выяснило, что взрыв и поджог мужчина совершил с помощью зажигательной смеси и пороха, который хранился непосредственно в квартире погибшего. Так как тот был охотником и делал самостоятельно патроны для охотничьего оружия.