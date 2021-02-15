В Вишневом под Киевом произошло масштабное ДТП с участием 6 машин: фото
Из-за аварии, в которой столкнулись 6 автомобилей, движение в городе под Киевом фактически полностью остановилось. В результате аварии пострадавшие машины заблокировали 3 полосы.
Источник:Автомобильный Киев
Авария произошла на главной улице Вишневого Киевской, недалеко от торгового центра Cherry mall по неизвестным пока причинам столкнулись машины, которые ехали в направлении столицы.
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Среди автомобилей-участников ДТП – машина службы такси Uklon.
Въезд в Киев почти невозможен
Из-за аварии заблокирована главная дорога из Вишневого в Киев / Скриншот Google maps
- По словам очевидцев происшествия, движение через место аварии по меньшей мере ближайшие полтора часа будет крайне медленным.
- Сейчас патрульные стараются как можно быстрее задокументировать все обстоятельства ДТП, чтобы освободить дорогу от машин.
- По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Машины получили незначительные повреждения. Кто именно из водителей вызвал столкновение, неизвестно. Это будут выяснять полицейские.
Масштабная авария в Вишневом / Фото "Автомобильного Киева"
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