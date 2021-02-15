Из-за аварии, в которой столкнулись 6 автомобилей, движение в городе под Киевом фактически полностью остановилось. В результате аварии пострадавшие машины заблокировали 3 полосы.

Авария произошла на главной улице Вишневого Киевской, недалеко от торгового центра Cherry mall по неизвестным пока причинам столкнулись машины, которые ехали в направлении столицы.

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Среди автомобилей-участников ДТП – машина службы такси Uklon.

Въезд в Киев почти невозможен



Из-за аварии заблокирована главная дорога из Вишневого в Киев / Скриншот Google maps

По словам очевидцев происшествия, движение через место аварии по меньшей мере ближайшие полтора часа будет крайне медленным.

Сейчас патрульные стараются как можно быстрее задокументировать все обстоятельства ДТП, чтобы освободить дорогу от машин.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Машины получили незначительные повреждения. Кто именно из водителей вызвал столкновение, неизвестно. Это будут выяснять полицейские.



Масштабная авария в Вишневом / Фото "Автомобильного Киева"