На Крещение 19 января 2021 года мэр Киева Виталий Кличко не делал для себя исключений и нырнул в ледяную воду Днепра. Несмотря на то, что официально в столице нет официально обустроенных мест для купания.

Мэр столицы Виталий Кличко в фесбуке запостил короткое видеопоздравление для верующих, которые считают, что должны нырнуть в прорубь. Для купания на Крещение политик выбрал залив возле парка Дружбы народов.

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Мэр поздравил всех с праздником и отрапортовал о том, что термометр сегодня утром показывал температуру воздуха -19°C. В Днепре же вода была значительно теплее – +3°C.

Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не нырять. С праздником Крещения вас! Берегите себя!

– подчеркнул Кличко.

Смотрите видео с нырянием Виталия Кличко в прорубь в Киеве: