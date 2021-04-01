Виталий Кличко опубликовал декларацию 2020 года – в ней немало интересного. В частности отмечается, что мэру должны деньги и не маленькие – более 7 миллионов евро.

Если точно, то среди активов Кличко указывает 7 340 654 евро и 277 844 долларов в качестве обязательства третьих лиц. Кроме того, мэр столицы задекларировал квартиры и автомобильный прицеп.

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Семья Кличко владеет несколькими квартирами в Киеве и домом – последний оценивается в 3 620 000 гривен.

Также мэр Киева задекларировал мотоцикл и автоприцеп-платформу. Его жене Наталье Егоровой принадлежит легковой автомобиль Land Rover Discovery 2013 года стоимостью в 640 тысяч гривен.

Кличко является бенефициаром двух организаций – благотворительных фондов "Будущий Киев" и "Фонд Кличко". Также на паях со своим братом Владимиром Виталий Кличко владеет торговой маркой "Кличко".

Доходы и сохранения

В качестве доходов мэр задекларировал зарплату по основному месту работы в Киевгорсовете и КГГА – 517 579 грн и доход от отчуждения ценных бумаг в размере 500 тысяч гривен у его жены.

На счетах Кличко есть такие суммы:

226 036 гривен,

667 040 евро,

214 056 долларов.

Наличными Кличко сохраняет 23 800 долларов и 25 200 евро.