Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с праздниками новым видеороликом. В нем городской глава отметил, что этот год был очень тяжелым и хорошо, что он уже закончился. В конце ролика он надел бороду Санта Клауса, которая одновременно еще и медицинская маска.

Кличко подчеркнул, что в этот тяжелый год украинцы не отчаялись, а начали больше ценить близких и больше любить свой город. Праздничное видео обнародовали на официальной странице мэра в фейсбуке.

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За прошлый год мы стали сильнее и добрее, поэтому мы все преодолеем вместе,

– мотивирует Кличко своих подписчиков.

Он пожелал людям мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса.

В конце поздравления Кличко надел маску-бороду, но не все его подписчики поняли, что это было.

Виталий Кличко поздравил украинцев с праздниками: смотрите видео