В Киеве суд решил лишить водительского удостоверения Виталия Немилостивого, который работал заместителем министра. Когда его поймали пьяным за рулем, чиновник показывал удостоверение и оказывал сопротивление полиции.

Дело рассматривал Шевченковский суд столицы. Он решил забрать водительское удостоверение на 1 год и еще оштрафовать Немилостивого на 10 200 гривен и взыскать 454 гривны судебного сбора.

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"Я – заместитель министра"

Инцидент произошел накануне Нового года – 30 декабря, но видео опубликовали 20 января 2021 года. Полиция остановила Mercedes за выезд на дорогу с односторонним движением на улице Жилянской.

За рулем был Виталий Немилостивый, который в тот момент работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Чиновник был пьян и все время твердил патрульным, что он работает на этой должности и хвастался удостоверением.

Отдал ключи и пытался убежать

Тест на драгере пройти отказался, отдал ключи полицейским и пошел себе дальше, но правоохранители его задержали – применили силу, поскольку заместитель министра оказывал сопротивление.

После публикации видео Денис Шмыгаль уволил Виталия Немилостивого с должности. В суде последний признал свою вину.

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Заместителя министра Немилостивого поймали пьяным за рулем: смотрите видео