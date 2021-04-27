Нищівна ДТП із постраждалими трапилася вранці 26 квітня на Броварському проспекті у Києві. Власник автівки російського виробництва знепритомнів, через що машина виїхала на смугу для зустрічного руху.

Як з'ясували патрульні, які першими прибули на місце інциденту, керманич "ВАЗ" рухався у крайній лівій смузі в напрямку Броварів. Коли ж він знепритомнів, машина вилетіла за межі проїзної частини з іншого боку дороги.

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Внаслідок ДТП постраждав сам водій "ВАЗу", а власник Volkswagen, в якого влетів легковик, травм не отримав.

Що відомо про аварію на Броварському проспекті у Києві

Інспектори патрульної поліції, з'ясувавши, що у ДТП є постраждалі, викликали медиків швидкої та слідчо-оперативну групу.

Власника "ВАЗу" госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії з постраждалими правоохоронці мали відкрити кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху.

Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження. На записі видно, як "ВАЗ" починає виїжджати на зустрічку, після чого деякі водії уникають зіткнення з ним. Власник Volkswagen зробити цього не зумів. Після удару "німця" розгорнуло, а машину російського виробництва відкинуло за межі проїзної частини.

Шановні водії! Пам'ятайте, керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані втоми, а також, перебуваючи під впливом лікарських препаратів, суворо заборонено,

– підкреслили у патрульній поліції.

Дивіться відео аварії за участю некерованої автівки на Броварському проспекті: