Двум мужчинам, которые устроили настоящую борьбу с коммунальщиками за сохранение незаконных киосков, 30 марта объявили о подозрении в совершении хулиганства. Вскоре им будут выбирать меры предосторожности.

Правоохранители утверждают, что во время достаточно масштабной акции протеста, которую совершили владельцы МАФов, двое предпринимателей преследовали машину коммунальщиков, а также повредили имущество "Киевблагоустройства".

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Если вину подозреваемых признают в суде, им грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 – заключение.

Разбили стекло и пробили 6 колес

По данным следователей, 24 марта злоумышленники нападали на работников коммунальной компании, которые занимались демонтажем незаконно установленных МАФов.

Двое мужчин на собственных легковушках преследовали грузовик "Киевблагоустройства",

На перекрестке проспекта Шухевича и улицы Маяковского один из предпринимателей вышел из машины и бросил в лобовое стекло тяжелый предмет.

Затем злоумышленник угрожал коммунальщику физической расправой и бил по машине.

Кроме пробитого стекла владельцы МАФов также пробили автомобилям коммунальщиков 6 колес.

Кроме этого инцидента, предприниматели угрожали как работникам КП, так и случайным прохожим. Кроме двух предполагаемых нарушителей порядка в деле фигурируют и другие владельцы незаконных киосков. Их личности следователи еще устанавливают.

Смотрите видео нападения на коммунальщиков со стороны предпринимателей на Троещине: