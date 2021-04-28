Мужчина, который натравил собаку бойцовской породы на маленького щенка, стал фигурантом уголовного производства относительно жестокого обращения с животными.

Если вину ранее неоднократно судимого злоумышленника признают служители Фемиды, ему грозит очередное заключение на срок от 5 до 8 лет. Досудебное расследование преступления продолжается.

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По словам заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого, убийство собаки стаффом могло перерасти в инцидент с пострадавшими людьми. Поскольку терьер мог наброситься на владелицу песика.

После убийства продолжил прогулку

Как отметил правоохранитель, женщина, которая воспитывала маленькую собаку, не могла ничего поделать и лишь наблюдала, как озлобленный стафф мучает ее любимца. Шансов спасти четвероногого у нее не было, поскольку стаффордширский терьер с легкостью мог наброситься и на женщину.

При этом, как выяснили полицейские, владелец вообще никак не реагировал на действия своего пса. После инцидента он продолжил прогулку, как будто ничего и не случилось.

Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не среагировал и не остановил свою собаку,

– подчеркнул Белошицкий.



Скриншот поста Алексея Белошицкого

Жители Оболони отмечают, что жертвами стаффа и его владельца, который натравливает пса на других, стали по меньшей мере 3 собачки. Правоохранители официально эту информацию пока не подтвердили.