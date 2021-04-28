Владелец стаффа, который убил маленького песика на Оболони в Киеве, может сесть на 8 лет
Мужчина, который натравил собаку бойцовской породы на маленького щенка, стал фигурантом уголовного производства относительно жестокого обращения с животными.
Источник:фейсбук Алексея Белошицкого
Если вину ранее неоднократно судимого злоумышленника признают служители Фемиды, ему грозит очередное заключение на срок от 5 до 8 лет. Досудебное расследование преступления продолжается.
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По словам заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого, убийство собаки стаффом могло перерасти в инцидент с пострадавшими людьми. Поскольку терьер мог наброситься на владелицу песика.
После убийства продолжил прогулку
Как отметил правоохранитель, женщина, которая воспитывала маленькую собаку, не могла ничего поделать и лишь наблюдала, как озлобленный стафф мучает ее любимца. Шансов спасти четвероногого у нее не было, поскольку стаффордширский терьер с легкостью мог наброситься и на женщину.
При этом, как выяснили полицейские, владелец вообще никак не реагировал на действия своего пса. После инцидента он продолжил прогулку, как будто ничего и не случилось.
Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не среагировал и не остановил свою собаку,
– подчеркнул Белошицкий.
Скриншот поста Алексея Белошицкого
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