Один из них-депутат районного совета. По данным следствия, Подкурганный пытался получить мошенническим путем 2,6 миллиона гривен.

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Напомним, что информация о задержании Подкурганного сначала появилась в СМИ. Впоследствии факт подтвердили в СБУ.

Реакция "Слуги народа"

В руководстве партии считают, что на время следствия и суда Подкурганный должен покинуть свой пост. В "Слуге народа" также отметили, что задержанный не является членом партии, хотя и был избран на должность главы ОТО от этой политической силы.

Я обращаюсь к Политическому совету и Национальному совету общин с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям выдвиженца от партии,

– сказал глава партии Александр Корниенко.

Ранее на задержание отреагировала народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк – именно ее предвыборный штаб возглавлял Подкурганный.

В своем телеграм-канале она подчеркнула, что виновность или невиновность Подкурганного определит суд. Также она добавила, что его кандидатуру на главу Дымерской ОТО от "Слуги народа" утверждал политсовет и областной штаб, возглавляемый Александром Дубинским.

Кто такой Владимир Подкурганный

Задержанный – бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана. Об этом свидетельствуют данные Высшего совета правосудия.