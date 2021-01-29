Власти уже разрешили грузовикам въезжать в Киев
Киев уже открыт для грузовиков / 24 канал
В Киеве власти разрешили въезд тяжеловесного крупногабаритного транспорта. Ранее столицу закрыли в связи с плохой погодой.
Источник: патрульная полиция Киева
Въезд грузовиков возобновлен с 21:00 29 января.
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Ранее сайт 24 канала сообщал, что с 28 января из-за сильного снега в Киеве решили временно запретить въезд крупногабаритного транспорта.
- В Киеве патрульная полиция за 28 января зафиксировала большую цифру ДТП за сутки – только по состоянию на 12:00 было почти 70 аварий.
- По прогнозам синоптиков, в Киеве будет падать снег почти всю следующую неделю.
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