В Киеве 19 февраля из-за конфликта на дороге гражданин Азербайджана убил прохожего. Мужчина уверяет, что не хотел его смерти. Впрочем, родственники погибшего не верят и хотят справедливости.

Иностранцу 20 февраля в Киеве суд избирал меру пресечения. На заседании присутствовала дочь погибшего киевлянина Владислава Корниенко – Полина. Женщина подчеркнула, что не принимает извинений подозреваемого. Также рассказала, что о трагедии узнала случайно – из новостей.

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Что заявлял подозреваемый

Гражданин Азербайджана Азизла Абдулла Оглы в зале суда убеждал, что просто хотел его напугать.

Я не думал, что так случится. Я честно не хотел его убивать,

– божится мужчина.

По его словам, он работает таксистом. В момент трагедии он как раз вез пассажира. Затормозил перед зеброй, пропуская пешеходов. А прохожему что-то не понравилось и тот начал ругаться. В итоге азербайджанец не вытерпел и ударил.

Говорит, что уехал, якобы, потому что был в состоянии аффекта. А о смерти 52-летнего киевлянина узнал, уже когда его задержали правоохранители.

Подробности о злоумышленнике

Он живет в столице Украины примерно 1 год. Имеет временный вид на жительство, потому что женат на украинке. Его жена Мадина на суде рассказала, что работает без выходных.

Он никогда ни с кем не дрался. Он – не жесток. Он – очень добрый человек. Мы готовы помочь семье погибшего. Сделать все, что угодно,

– заявила со слезами на глазах женщина.

Главное об убийстве пешехода в Киеве

Конфликт произошел примерно в 15:00 на пешеходном переходе на улице Городецкого – возле театра Ивана Франко. Это самый центр украинской столицы.

Это самый центр украинской столицы. Злоумышленник ехал на Hyundai Sonata. Сперва он едва не сбил пешехода на переходе, а затем набросился на него с кулаками. Мужчина нанес прохожему несколько ударов, которые и стали роковыми.

Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть прохожего.

Правоохранители в тот же день задержали водителя Hyundai Sonata. Им оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения.

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