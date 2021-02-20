Печерский районный суд Киева 20 февраля избрал меру пресечения водителю, который до смерти избил пешехода. Драка между мужчинами вспыхнула накануне из-за конфликта на дороге.

Согласно решению суда, задержанный будет находится под стражей 2 месяца. То есть до 19 апреля.

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Что сказал подозреваемый

Во время заседания водитель подтвердил, что действительно резко затормозил перед пешеходным переходом и едва не влетел в прохожего. Последний вернулся и начал нецензурно ругаться. Тогда водитель вышел и нанес пешеходу роковой удар.

Подозреваемый подчеркнул, что узнал о смерти прохожего уже от полицейских.

Обратите внимание! Если вину водителя докажут, мужчину могут приговорить к 10 годам тюрьмы.



Суд над водителем, который избил пешехода в Киеве / Фото ТСН

Что известно об инциденте

Конфликт произошел около 15:00 на пешеходном переходе на улице Городецкого, возле театра Ивана Франко – в самом центре столицы.

на пешеходном переходе на улице Городецкого, возле театра Ивана Франко – в самом центре столицы. Водитель Hyundai Sonata чуть не сбил пешехода на переходе, а затем набросился на него с кулаками. Мужчина нанес прохожему несколько ударов, которые и стали фатальными.

Мужчина нанес прохожему несколько ударов, которые и стали фатальными. Врачи, прибывшие на место лишь констатировали смерть прохожего.

Правоохранители в тот же день задержали водителя Hyundai Sonata. Им оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, который имеет право на постоянное проживание в Украине.

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