Водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве, взяли под стражу: какое наказание ему светит
Печерский районный суд Киева 20 февраля избрал меру пресечения водителю, который до смерти избил пешехода. Драка между мужчинами вспыхнула накануне из-за конфликта на дороге.
Источник:ТСН
Согласно решению суда, задержанный будет находится под стражей 2 месяца. То есть до 19 апреля.
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Что сказал подозреваемый
Во время заседания водитель подтвердил, что действительно резко затормозил перед пешеходным переходом и едва не влетел в прохожего. Последний вернулся и начал нецензурно ругаться. Тогда водитель вышел и нанес пешеходу роковой удар.
Подозреваемый подчеркнул, что узнал о смерти прохожего уже от полицейских.
Суд над водителем, который избил пешехода в Киеве / Фото ТСН
Что известно об инциденте
- Конфликт произошел около 15:00 на пешеходном переходе на улице Городецкого, возле театра Ивана Франко – в самом центре столицы.
- Водитель Hyundai Sonata чуть не сбил пешехода на переходе, а затем набросился на него с кулаками. Мужчина нанес прохожему несколько ударов, которые и стали фатальными.
- Врачи, прибывшие на место лишь констатировали смерть прохожего.
- Правоохранители в тот же день задержали водителя Hyundai Sonata. Им оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, который имеет право на постоянное проживание в Украине.
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